El presidente argentino Javier Milei saluda durante una ceremonia para celebrar el 214 aniversario de la Revolución de Mayo, el comienzo de la independencia del país de España, en Córdoba, Argentina, el sábado 25 de mayo de 2024. Fiscal argentino abre primera investigación por corrupción en un ministerio de Milei el 5 de junio de 2024. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved