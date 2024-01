Fin de precampaña en México presagia una dura pugna entre dos mujeres por la presidencia

ARCHIVO - La alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum saluda a sus seguidores a su salida de un acto de campaña en el monumento a la Revolución en Ciudad de México, el 15 de junio de 2023. Las elecciones están previstas para el 2 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved