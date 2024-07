Filipinas y China acuerdan abrir una línea telefónica directa para evitar altercados en el mar

ARCHIVO - El barco filipino de suministro Unaizah May 4 es golpeado por los cañones de agua de dos barcos guardacostas chinos, lo que hirió a cuatro tripulantes, cuando intentaban llegar al atolón Second Thomas, conocido localmente como Ayungin, en el mar de China Meridional, el martes 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.