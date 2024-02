Fidelity Charitable donó un récord de $11.800 millones a organizaciones sin fines de lucro en 2024

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El doctor Ivan Mozhaiev atiende a un paciente en el hospital de Pokrovsk, Ucrania, el 22 de mayo de 2022. Fidelity Charitable, el mayor donante de EEUU, distribuyó $11.800 millones a organizaciones sin fines de lucro en 2024, más de un 5% respecto al año anterior. Médicos Sin Fronteras EEUU y St. Jude Children's Research Hospital volvieron a ser las organizaciones benéficas más populares, como lo fueron en 2022. (Foto AP/Francisco Seco, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

“Creo que 2023 fue un año bastante sorprendente”, dijo a The Associated Press el presidente de Fidelity Charitable, Jacob Pruitt. “Cuando se piensa en la volatilidad y la inflación del mercado, aun así hicimos un trabajo fenomenal en lo que respecta a la concesión de subvenciones. Y esa es nuestra gran medida: dólares que van al sector”.

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de su colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: Associated Press