Feministas chilenas temen un viaje al pasado en derechos de la mujer con propuesta constitucional

Un grupo feminista se reúne para manifestarse contra el borrador propuesto de una nueva Constitución, en Santiago, Chile, el jueves 14 de diciembre de 2023. Los chilenos tienen hasta el domingo 17 de diciembre para estudiar los artículos y decidir si aprueban o no el nuevo texto constitucional que sustituya el impuesto por la dictadura militar hace 41 años. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved