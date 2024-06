Familiares de reos en huelga de hambre en Venezuela protestan frente a sede principal de tribunales

Una mujer familiar de un preso en huelga de hambre bloqueada por la policía para frenar una protesta que bloqueó la avenida Bolívar en Caracas, Venezuela, el miércoles 12 de junio de 2024. Los parientes de los reos protestan por las condiciones penitenciarias y por lo que consideran un lento trámite en el procesamiento de sus casos. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de presos en huelga de hambre protestan en la avenida Bolívar en Caracas, Venezuela, el miércoles 12 de junio de 2024. Los parientes de los reos protestan por las condiciones penitenciarias y por lo que consideran un lento trámite en el procesamiento de sus casos. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved