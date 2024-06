Expresidente hondureño Hernández es sentenciado a 45 años de cárcel en EEUU por ayudar al narco

ARCHIVO - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, segundo de izquierda a derecha, es conducido hacia un avión para ser extraditado a Estados Unidos, el 21 de abril de 2022, en la base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa, Honduras. (AP Foto/Elmer Martinez, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved