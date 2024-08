Expresidente catalán Puigdemont regresa a España tras casi 7 años prófugo pero vuelve a escapar

El líder independentista catalán y expresidente regional Carles Puigdemont se dirige a sus seguidores tras llegar cerca del parlamento catalán para asistir al debate de investidura en Barcelona, España, el jueves 8 de agosto de 2024. Puigdemont, que huyó de España tras organizar un referendo ilegal de independencia en la acomodada región española hace siete años, regresó al país el jueves pese a la orden de detención en su contra. (AP Foto/Joan Mateu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La policía regional de Cataluña monta un control en una carretera a las afueras de Barcelona, España, el 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Salvador Illa recibe el aplauso de los diputados de su partido tras ser elegido nuevo presidente de Cataluña tras una votación en el Parlamento de Cataluña, en Barcelona, el 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Joan Mateu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios del líder independentista catalán y expresidente de la región Carles Puigdemont, esperan su llegada cerca del parlamento de Cataluña para el debate de investidura del nuevo líder regional, en Barcelona, España, el 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios del líder independentista catalán y expresidente de la región Carles Puigdemont, muestran carteles con su rostro mientras esperan su llegada a las inmediaciones del parlamento de Cataluña para el debate de investidura del nuevo líder regional, en Barcelona, España, el 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.