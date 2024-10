Explosión de pirotecnia en templo de la India deja más de 150 heridos

Agentes de policía hacen guardia junto al lugar donde se produjo una explosión en la víspera, cuando una dependencia en la que se almacenaban fuegos artificiales ardió e hirió a decenas de personas furante una celebración en el templo hindú Veerarkavu, en Neeleswaram, en el distrito de Kasargod de la provincia india de Kerala, el 29 de octubre de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.