Expertos recomiendan despenalizar aborto en Alemania

De izquierda a derecha: Lisa Paus, ministra alemana de Asuntos de la Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud; el ministro de Salud, Karl Lauterbach, y el ministro de Justicia, Marco Buschmann, asisten a una conferencia de prensa tras la presentación de un informe de una comisión de expertos encargada por el gobierno alemán para despenalizar la actual ley de aborto, en Berlín, el lunes 15 de abril de 2024. (Foto AP/Markus Schreiber)