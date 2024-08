Exlíder catalán fugitivo vuelve a Bélgica; policía española trata de explicar cómo escapó

Acompañado por su abogado Gonzalo Boye, segundo a la derecha, el líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, segundo de izquierda derecha, llega presuntamente para asistir al debate de investidura en Barcelona, España, el jueves 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.