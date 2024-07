Exlegisladora ucraniana es presuntamente asesinada, mientras civiles mueren en ataques aéreos rusos

Un grupo de personas bloquea el tránsito durante una protesta contra los cortes de luz provocados por los daños causados por los ataques rusos en la infraestructura eléctrica del país, en la provincia de Zaporiyia, en el centro de Ucrania, el 19 de julio de 2024. (AP Foto/Andriy Andriyenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.