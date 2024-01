Exasesor de expresidente Fujimori recibe condena de 19 años por matanza de campesinos

ARCHIVO - El exjefe de espías de Perú, Vladimiro Montesinos, ingresa a la sala del tribunal para una sesión del juicio del expresidente Alberto Fujimori en una base policial en Lima, Perú, el 30 de junio de 2008. Un tribunal peruano condenó el 31 de enero de 2024 a Montesinos a 19 años y ocho meses de prisión por ser el autor de una masacre de seis campesinos en 1992. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.