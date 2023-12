Evo Morales acusa al presidente Arce de "plan negro" para sacarlo de carrera presidencial en Bolivia

ARCHIVO - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una conferencia de prensa al margen de un seminario del Partido Laborista, en Ciudad de México, el 22 de octubre de 2021. En la red social X, antes conocida como Twitter, Morales acusó al actual presidente de Ecuador, Luis Arce, el sábado 30 de diciembre de 2023, de conspirar para impedirle competir en la carrera presidencial de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved