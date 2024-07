Eurodiputados reeligen a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirige al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia, el jueves 18 de julio de 2024. Los eurodiputados reeligieron a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea (AP Photo/Jean-Francois Badias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.