Equipos de vacunación en México se movilizan por un brote de sarampión en una comunidad menonita

Abraham Fehr y Katarina Wall, ambos menonitas, sostienen a su bebé en brazos mientras recibe una vacuna luego de que la familia contrajo sarampión durante un brote en Cuauhtémoc, en el estado mexicano de Chihuahua, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Megan Janetsky)

Vista aérea de Cuauhtémoc, México, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Martín Silva Rey)

Fernando Pedro Cruz Vencinos trabaja en un huerto de manzanos en una comunidad menonita que está en el epicentro de un brote de sarampión, en Cuauhtémoc, México, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Megan Janetsky)

Gloria Vega, una rarámuri de 29, en su casa tras recuperarse del sarampión, en Cuauhtémoc, México, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Martín Silva Rey)

Gloria Vega (derecha), que pertenece a la comunidad indígena rarámuri, observa como una vecina lava la ropa en el exterior de su casa, en Cuauhtémoc, México, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Martín Silva Rey)

Un grupo de personas esperan a ser vacunadas contra el sarampión en un centro de salud en Cuauhtémoc, en el estado mexicano de Chihuahua, el 30 de abril de 2025. (AP Foto/Megan Janetsky)

Un tractor trabaja en un campo que pertenece a los miembros de una comunidad menonita en Cuauhtémoc, México, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Martín Silva Rey)