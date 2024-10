Enviado de ONU respalda a Colombia en plan para acelerar la implementación del proceso de paz

Archivo - El enviado especial de Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, habla con la prensa después del inicio del cuarto ciclo de conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano, en el Centro Cultural Aquiles Nazoa en Caracas, Venezuela, el 14 de agosto de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved