Enviada ONU: Hallazgo de agresiones sexuales a algunos rehenes no justifica ataques israelíes

Pramila Patten (derecha), representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia sexual en conflictos, interviene en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra en Gaza, el 11 de marzo de 2024, en la sede de la ONU. (AP Foto/Bebeto Matthews) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.