Enviada de ONU dice que experiencia en Colombia le ayudará en Chipre

La enviada de Naciones Unidas a Chipre, María Ángela Holguín Cuéllar, habla con la prensa tras un encuentro con el presidente Nikos Christodoulides en el Palacio Presidencial en Nicosia, Chipre, martes 30 de enero de 2024. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved