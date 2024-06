Entrevista AP: Silvio Rodríguez vuelve a la carga, presenta nuevo disco y habla de Cuba

El músico cubano Silvio Rodríguez, durante una entrevista con The Associated Press en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 2024. Rodríguez, de 77 años, es uno de los músicos más afamados de Latinoamérica y ha publicado un nuevo álbum, el primero en tres años. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico cubano Silvio Rodríguez, durante una entrevista con The Associated Press en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 2024. Rodríguez, que se considera un hombre de izquierdas, afirma que no hay excusa para ignorar la crisis económica que atraviesa Cuba. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved