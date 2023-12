En vísperas de la Navidad, migrantes se enfrentan a desalojos en albergues de Nueva York

Migrantes hacen fila a la intemperie en el exterior de un centro de ayuda habilitado en la escuela primaria Santa Brígida, el 5 de diciembre de 2023, en Nueva York. Para miles de familias migrantes que viven en el sistema de albergues de emergencia de la ciudad de Nueva York, este podría ser un Año Nuevo frío y sombrío. En pleno invierno, se les ha dicho que tienen que dejar su alojamiento, pero no hay garantías de que vayan a tener una cama en otro lugar. (AP Foto/Andrés Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes hacen fila a la intemperie en el exterior de un centro de ayuda habilitado en la escuela primaria Santa Brígida, el 5 de diciembre de 2023, en Nueva York. Para miles de familias migrantes que viven en el sistema de albergues de emergencia de la ciudad de Nueva York, este podría ser un Año Nuevo frío y sombrío. En pleno invierno, se les ha dicho que tienen que dejar su alojamiento, pero no hay garantías de que vayan a tener una cama en otro lugar. (AP Foto/Andrés Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Karina Obando, una migrante de Ecuador, posa para una foto delante del hotel Row, habilitado como refugio para migrantes, junto a su hija de 3 años, Maily Caiza, el 12 de diciembre de 2023, en Nueva York. Obando, que vive con Maily y con su hijo de 11 años, Efrén, en el hotel, recibió un aviso de desalojo. (AP Foto/Andrés Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.