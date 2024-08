En una Grecia azotada por la sequía, los camiones cisterna mantienen vivos los cultivos

Vista del lecho del lago Picrolimni, ahora seco, en Mikrokampos, en el norte de Grecia, el 19 de agosto de 2024. En el norte de Grecia, una grave sequía, acentuada por sucesivas olas de calor y el descenso de las precipitaciones, está causando una escasez de agua que a su vez amenaza a la agricultura, seca lagos y aumenta la presión sobre las comunidades locales que dependen del turismo. (AP Foto/Giannis Papanikos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved