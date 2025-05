En un museo poco conocido de Rolls-Royce en Pensilvania, voluntarios cuidan autos icónicos

Mike Fowler conduce un Rolls-Royce Silver Wraith modelo 1946 de la colección de The Rolls-Royce Foundation, el sábado 5 de abril de 2025, en Mechanicsburg, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En primer plano puede verse un Bentley Mark VI Special modelo 1947 en The Rolls-Royce Foundation, el sábado 5 de abril de 2025, en Mechanicsburg, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.