En medio de la guerra, profunda tristeza e ira se apoderan de Israel en el Día de los Caídos

Hagit y Ruby Chen (izq) llevan un féretro vacío en simulacro de procesión fúnebre para israelíes cuyos restos están retenidos por el grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza, cerca de la sede del Parlamento israelí, en Jerusalén, el 9 de mayo de 2024. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved