En la capital de Senegal, Nicaragua es el boleto más vendido entre quienes quieren llegar a EEUU

Gueva Ba vende celulares de segunda mano en el mercado de Colobane, en Dakar, Senegal, el 1 de febrero de 2024. Ba, que intentó llegar a Europa desde Marruecos en 11 ocasiones sin éxito, voló a Nicaragua y llegó a pie a la frontera entre Estados Unidos y México, antes de ser repatriado por las autoridades estadounidenses en septiembre de 2023. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui)