Emmanuel Macron visitará Nueva Calendonia ante oleada de disturbios

En esta imagen, distribuida por el Departamento de Defensa de Australia, turistas australianos y de otras nacionalidades embarcan en un Hércules de la Fuerza Aérea australiana en el aeropuerto de Magenta, en Nueva Caledonia, el 21 de mayo de 2024. (LAC Adam Abela/Royal Australian Airfare via AP) © Commonwealth of Australia, Department of Defence