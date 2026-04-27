Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz y pide a EEUU el fin del bloqueo, dicen funcionarios

ARCHIVO - El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, se ve de pie esperando al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para reuniones en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 23 de junio de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo) AP

Teherán también quiere que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo naval como parte de su plan, indicaron los dos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar las negociaciones a puerta cerrada.

La nueva propuesta, transmitida a Estados Unidos a través de Pakistán, probablemente no contará con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien quiere poner fin al programa atómico de Irán como parte de un acuerdo general para reabrir el estrecho de Ormuz y hacer permanente el alto el fuego.

“Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a nosotros, o pueden llamarnos”, declaró Trump el domingo a Fox News Channel.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, aterrizó en San Petersburgo el lunes por la mañana antes de una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. Su viaje durante el fin de semana incluyó dos escalas en Pakistán y una visita a Omán, que comparte el estrecho con Irán.

La visita de Araghchi se produce en medio del pulso entre Irán y Estados Unidos en el crucial estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego, lo que mantiene elevados los precios del petróleo.

“Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, Araghchi señaló en una entrevista en video publicada por IRNA.

Se esperaban conversaciones en Islamabad

Pakistán ha tratado de reactivar conversaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos, y se esperaban negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. Pero Trump ha sugerido que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

Araghchi sostuvo que fue la estrategia de Estados Unidos lo que “provocó que las negociaciones se retrasaran”.

“La anterior, pese al progreso que se había logrado, no pudo alcanzar sus objetivos”, afirmó, y culpó a lo que calificó como “exigencias excesivas” de Washington.

Trump ha cuestionado quién está al mando en Irán en este momento y dijo que la confusión dentro de su teocracia dificultaba alcanzar un acuerdo.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que enviaría a los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para dar seguimiento a las históricas conversaciones cara a cara de principios de este mes. Pero Araghchi salió de la capital paquistaní el sábado y, poco después, Trump dijo que había cancelado la misión por falta de avances con Irán.

“Si quieren, podemos hablar, pero no enviaremos gente”, dijo Trump el domingo a Fox News. Antes, escribió en redes sociales: “¡¡¡Lo único que tienen que hacer es llamar!!!”.

Araghchi regresó más tarde a Islamabad y también visitó la capital de Omán, Mascate, antes de dirigirse a Rusia. También habló por teléfono el domingo con sus homólogos de Qatar y Arabia Saudí.

El estrecho de Ormuz, en el centro de las conversaciones de Irán en Omán

La disputa continúa en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que normalmente pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Irán ha restringido el movimiento a través del paso, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

El contrato para junio del crudo Brent, el referente internacional, cotizaba alrededor de 107 dólares por barril el lunes, frente a 72 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

Las consecuencias económicas se agravan dos meses después del inicio de la guerra, ya que los envíos globales no solo de petróleo, sino también de gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros, se ven interrumpidos por el cierre casi total del estrecho estratégico.

Irán quiere persuadir a Omán para que respalde un mecanismo para cobrar peajes a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

La respuesta de Omán no estaba clara de inmediato.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, también indicó que Irán insistió en poner fin al bloqueo de Estados Unidos antes de nuevas conversaciones y que mediadores encabezados por Pakistán están tratando de salvar importantes diferencias entre los países.

Trump prorrogó la semana pasada de manera indefinida el alto el fuego que Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril y que en gran medida ha detenido los combates que comenzaron con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero un arreglo permanente sigue siendo esquivo en la guerra que ha matado a miles de personas y sacudido la economía mundial.

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Exteriores de Irán dijo que cualquier conversación sería indirecta y que funcionarios paquistaníes actuarían como intermediarios, lo que refleja la cautela de Teherán después de que rondas de conversaciones indirectas el año pasado y a principios de este año terminaran con Irán siendo atacado por Estados Unidos e Israel.

Trump dice que Irán ha ofrecido una propuesta “mucho mejor”

Ambas partes han seguido lanzando amenazas militares. El mando militar conjunto de Irán advirtió el sábado que “si Estados Unidos continúa sus acciones militares agresivas, incluidos bloqueos navales, bandidaje y piratería”, enfrentará una “respuesta contundente”.

Trump ordenó la semana pasada a los militares “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas en la vía marítima.

Trump dijo a periodistas el sábado que, dentro de los 10 minutos posteriores a que cancelara el viaje de Witkoff y Kushner a Islamabad, Irán envió una propuesta “mucho mejor”.

No dio más detalles, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán “no tendrá un arma nuclear”. La situación del uranio enriquecido de Irán ha sido un factor clave de las tensiones desde hace mucho. Teherán tiene 440 kilogramos (970 libras) de uranio enriquecido al 60% de pureza, un paso técnico corto de los niveles aptos para armas, según el organismo de vigilancia nuclear de la ONU.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.509 personas en Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbollah se reanudaron dos días después de que empezara la guerra con Irán. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo. Han muerto quince soldados israelíes en Líbano, 13 militares de Estados Unidos en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano.

Otro alto el fuego —entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán— se ha extendido por tres semanas. Hezbollah no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Becatoros informó desde Atenas, Grecia. El periodista de AP Munir Ahmed en Islamabad contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP