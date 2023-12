Embajada de EEUU en Irak sufre daños menores en ataque con misiles

ARCHIVO - Vista de la embajada de Estados Unidos desde la margen opuesta del río Tigris en Bagdad, Irak, 3 de enero de 2020. Un ataque con cohete a la enorme embajada de Estados Unidos en Bagdad el viernes 8 de diciembre de 2023 provocó daños materiales menores, pero no víctimas, dijeron funcionarios estadounidenses e iraquíes. (AP Foto/Khalid Mohammed, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.