Elogian a la policía y los ciudadanos que se enfrentaron al hombre que mató a 6 personas en Sydney

Una nota se junto a ofrendas florales cerca de la escena de un crimen en Bondi Junction, Sydney, el domingo 14 de abril de 2024. después de que varias personas fueran apuñaladas en un centro comercial el día anterior. La nota dice "Nuestros corazones y oraciones están con todos vosotros". (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.