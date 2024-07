El Zoo de Praga presenta una cría de pangolín chino, la segunda nacida allí en menos de dos años

Un cuidador lleva en brazos un pangolín chino recién nacido para pesarlo en el zoo de Praga, República Checa, el miércoles 10 de julio de 2024. La cría, que pertenece a una especie en peligro crítico de extinción, nació el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Petr David Josek) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved