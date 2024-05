El volcán Ruang de Indonesia sigue en erupción tras forzar el cierre de escuelas y aeropuertos

El volcán Ruang se ve durante una erupción desde la isla Tagulandang, Indonesia, el miércoles 1 de mayo de 2024. El volcán Ruang entró en erupción el martes por segunda vez en dos semanas y expulsó cenizas a 2 kilómetros de altura.(AP Foto/ Hendra Ambalao) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.