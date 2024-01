El Vaticano recibe al obispo Rolando Álvarez y 18 sacerdotes tras su excarcelación en Nicaragua

ARCHIVO - Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en una conferencia de prensa sobre el acuerdo de la Iglesia católica de actuar como "mediador y testigo" en un diálogo nacional entre el gobierno y miembros de la sociedad civil, en Managua, Nicaragua, el 3 de mayo de 201. El gobierno de Nicaragua excarceló y desterró a Álvarez, condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos, y lo envió en un avión con destino al Vaticano, aseguró el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.