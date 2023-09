El Vaticano estudia las acusaciones de que un obispo australiano agredió sexualmente a menores

ARCHIVO - El obispo de Broome Christopher Saunders intenta tocar un instrumento llamado digeridoo durante un acto con los medios por las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2008 en Sydney, Australia, el 17 de abril de 2008. El Vaticano estudia los hallazgos de una investigación eclesiástica sobre acusaciones “muy graves y profundamente perturbadoras” de que un exobispo de australiano agredió sexualmente a menores, según dijo el martes 19 de septiembre de 2023 un líder de la Iglesia. (AP Foto/Rob Griffith, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.