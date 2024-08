El Talibán celebra tres años en el poder, pero no habla sobre los afganos

Afganos asisten a una ceremonia para celebrar el tercer aniversario de la retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos de Afganistán, en la base aérea de Bagram, en la provincia de Parwan, Afganistán, el miércoles 14 de agosto de 2024. (AP Foto/Siddiqullah Alizai) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.