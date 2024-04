El sistema de salud de Haití se tambalea con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados

ARCHIVO - Un niño malnutrido espera a ser atendido en la sala de urgencias del hospital de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil, Puerto Príncipe, el viernes 19 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía detiene un auto para inspeccionarlo en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 22 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Marc Baptiste descansa en un banco tras ser atendido en una sala de urgencias de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil en Puerto Príncipe, el viernes 19 de abril de 2024. Baptiste dijo que policías en un vehículo blindado le habían disparado el día anterior cuando recogía madera para vender como leña en una zona controlada por pandillas. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Marc Baptiste es atendido por una herida de bala en la sala de urgencias de un hospital de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil, en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 19 de abril de 2024. Baptiste dijo que policías en un vehículo le habían disparado el día anterior cuando recogía madera para vender en una zona controlada por pandillas. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño lava ropa en una escuela pública que sirve de refugio para personas desplazadas de sus hogares debido a los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 22 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares.(AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gente pasa junto a neumáticos y un vehículo quemado utilizado para cortar una calle en la zona de Canapé Vert, Puerto Príncipe, Haití, el lunes 22 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares.. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una mujer acompañada por su hija espera a ser atendida en la sala de urgencias de un hospital de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil, Puerto Príncipe, Haití, el viernes 19 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Vecinos levantan una puerta de metal para colocarla como barricada contra las pandillas en el vecindario de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití, el sábado 20 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un hombre levanta una cadena utilizada como barricada para que los vecinos pasen al vecindario, mientras preparan una puerta de metal para protegerse de las pandillas en el vecindario de Petion-Ville, Puerto Príncipe, el sábado 20 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cuerpo tirado en medio de la calle mientras la gente pasa a su alrededor en el vecindario de Petion-Ville, Puerto Príncipe, Haití, el lunes 22 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Denize Flerino limpia el sudor de la ceja de su hijo, que tiene fiebre alta, en la sala de urgencias del hospital de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil, Puerto Príncipe, Haití, el viernes 19 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un jugador de dominó con pinzas en el brazo colocadas cada vez que pierde en una escuela pública que sirve de refugio a personas desplazadas de sus hogares por los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 22 de abril de 2024. Hace mucho que el sistema de salud de Haití era frágil, pero ahora se acerca al colapso total después de que las pandillas lanzaran ataques coordinados el 29 de febrero contra infraestructura crítica en la capital y otros lugares. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved