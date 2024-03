El secretario estadounidense Mayorkas en Guatemala: la ley migratoria de Texas "es inconstitucional"

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en una rueda de prensa conjunta con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el jueves 21 de marzo de 2024. Mayorkas dijo en la conferencia de prensa que la ley de Texas, que permite a las autoridades de ese estado detener y deportar migrantes que entraron ilegalmente al país, es inconstitucional. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved