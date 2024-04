El saldo real de guerra en Ucrania se mide en cadáveres. Un hombre los lleva a casa, uno por uno

Oleksii Yukov examina el cadáver de un soldado ruso que recogió en el frente de batalla en la región de Sloviansk, Ucrania, el 24 de octubre de 2023. Yukov, instructor de artes marciales de 38 años de edad, lidera un equipo que extrae los cadáveres de personas muertas en la guerra. (Foto AP/Bram Janssen) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved