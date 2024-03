El rey Carlos III de Gran Bretaña asistirá a oficio de Pascua

ARCHIVO - El rey británico Carlos III y la reina Camilla salen de la London Clinic en Londres, 29 de enero de 2024. Funcionarios del Palacio de Buckingham dijeron el martes 26 de marzo de 2024 que el rey Carlos III y la reina Camilla asistirán al oficio de Pascua el domingo. Será el primer evento importante al que asiste Carlos, de 75 años, desde que le diagnosticaron cáncer en febrero. (AP Foto/Alberto Pezzali, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved