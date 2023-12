El reportero de WSJ Gershkovich seguirá detenido en Rusia hasta final de enero

El reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich se ve de pie en una jaula transparente en la Corte Municipal de Moscú, en Rusia, el jueves 14 de diciembre de 2023. Gerhskovich, detenido en Rusia por cargos de espionaje, permanecerá detenido hasta el 30 de enero, según determinó el jueves una corte en Moscú. La vista se celebró a puerta cerrada porque las autoridades alegaron que detalles del proceso penal contra el periodista estadounidense eran clasificados. (AP Foto/Dmitry Serebryakov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved