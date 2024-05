El presidente de República Dominicana avanza a la reelección y sus rivales reconocen derrota

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un elector recibe la asistencia de un funcionario electoral para emitir su voto durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

El expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial del partido Fuerza Popular, vota durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Ricardo Hernández)

Seguidores del candidato presidencial a la reelección Luis Abinader reaccionan con alegría al oír los resultados del primer corte en las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El actual presidente Luis Abinader, que busca la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, vota durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

El presidente y candidato a la reelección Luis Abinader, en el centro, se dirige a sus seguidores tras darse a conocer el primer corte de resultados, que lo colocó a la cabeza de las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El actual presidente Luis Abinader, que busca la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, vota durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

El presidente y candidato a la reelección Luis Abinader se dirige a sus seguidores tras darse a conocer el primer corte de resultados, que lo colocó a la cabeza de las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un elector marca a sus candidatos en la boleta durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

El río Masacre, visto desde arriba, fluye a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití, en tanto un canal construido del lado haitiano es visto desde Dajabón, el viernes 17 de mayo de 2024. El presidente dominicano, Luis Abinader, puntero de cara a las elecciones del domingo 19 de mayo en las que busca la reelección, ha defendido que la construcción del canal es violatorio de tratados y que desvía el agua del río en perjuicio del medio ambiente y de los agricultores dominicanos. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un funcionario electoral entrega a un votante la papeleta de los candidatos presidenciales durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

Personas esperan en Ouanaminthe, Haití para cruzar la frontera hacia Dajabón, República Dominicana, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Los votantes hacen fila afuera de un colegio electoral durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Ricardo Hernández)

Haitianos cruzan la frontera hacia Dajabón, República Dominicana, el viernes 17 de abril de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Agentes de migración detienen a haitianos indocumentados en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Funcionarios electorales ayudan a un elector a emitir su voto durante las elecciones generales en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

Un cartel del candidato a la reelección presidencial Luis Abinader en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 16 de mayo de 2024. República Dominicana tendrá elecciones el domingo 19 de mayo. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré", ofreció el mandatario dominicano en sus primeras palabras, tras conocerse resultados preliminares. "Y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo entre los vítores y aplausos de sus seguidores.