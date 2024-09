El presidente de México dice que EEUU es corresponsable de la ola de violencia del narco en Sinaloa

Soldados y policías llegan al área de la zona en la que cuerpos yacen en el piso en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el martes 17 de septiembre de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó el jueves 19 de septiembre de 2024 a Estados Unidos de la ola de violencia desatada desde la semana pasada en Sinaloa. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cuerpo sin vida de un hombre, su brazo marcado por un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, yace cubierto en una calle en La Costerita, un vecindario de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el martes 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La Guardia Nacional y las fuerzas armadas patrullan durante una operación en un vecindario de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, el jueves 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona opera un soplador de hojas en el patio de la escuela Lázaro Cárdenas, cerrada temporalmente, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el martes 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Investigadores trabajan sobre la escena del crimen, en la que un cuerpo yace sobre una calle en el vecindario de La Costerita en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el jueves 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La Guardia Nacional y las fuerzas armadas patrullan durante una operación en el vecindario de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el martes 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved