El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anuncia que buscará la reelección y presenta su binomio

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a la derecha, y su compañera de fórmula María José Pinto asisten a un evento con el partido gobernante, Acción Democrática Nacional (ADN), anunciando su boleta para las elecciones del próximo año en Quito, Ecuador, el viernes 9 de agosto de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved