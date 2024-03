El presidente chileno Boric llega a la mitad de su mandato con promesas sociales pendientes

ARCHIVO -El presidente chileno, Gabriel Boric, vota en el plebiscito para una nueva Constitución en Punta Arenas, Chile, el 17 de diciembre de 2023. El mandatario llega a la mitad de su mandato y aseguró el lunes 11 de marzo que Chile "está mejor" desde que llegó su gobierno, aunque reconoció reformas pendientes en salud y educación. (AP Foto/Andrés Poblete, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved