El presidente Biden se reúne con su homólogo de Guatemala para hablar sobre cooperación y migración

ARCHIVO - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en entrevista en su oficina del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 1 de febrero de 2024. Arévalo se reunió el lunes 25 de marzo en Washington, en un visita de tres días a Estados Unidos, con el presidente estadounidense, Joe Biden, para tratar temas de migración y cooperación. (AP Foto/Sandra Sebastián, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved