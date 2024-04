El papa muestra un rosario de un soldado ucraniano caído, condena la "locura de guerra"

El papa Francisco celebra su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 3 de abril de 2024. El papa mostró a turistas y peregrinos el rosario y el libro de oraciones de Oleksandre, un soldado ucraniano de 23 años que los llevaba cuando murió en la guerra de Rusia.(AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved