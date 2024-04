El papa Francisco expone “maniobras” durante cónclaves pasados

El papa Francisco (i) con su predecesor el papa Benedicto XVI, en el Vaticano el 28 de junio de 2017. (L'Osservatore Romano/Pool photo via AP, File)

En 2005, dijo Francisco, él fue usado por los cardenales que querían bloquear la elección de Benedicto —en ese entonces cardenal Joseph Ratzinger— y lograron 40 de 115 votos. La idea no era elegir al cardenal argentino sino más bien obligar a buscar un candidato de consenso tras eliminar a Ratzinger de la lista.

“Me contaron, más tarde, que no querían a un papa ‘extranjero’”, es decir no italiano, dijo Francisco, dejando en claro que el proceso no consistía tanto en que el Espíritu Santo inspire a los cardenales, sino en puro cálculo político.