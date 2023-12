El oficio de las cholitas escaladoras de Bolivia se derrite al ritmo del deshielo de los glaciares

Suibel Gonzales, izquierda, y su madre Lidia Huayllas, mujeres indígenas aymaras que se ganan la vida como guías de montaña, caminan sobre el glaciar Huayna Potosí en las afueras de El Alto, Bolivia, el domingo 5 de noviembre de 2023. Cuando empezaron a escalar en las cimas de los Andes hace años podían oír el hielo crujir bajo sus grampones. Hoy en día lo que más escuchan mientras suben es el sonido del agua derretida corriendo bajo sus pies. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La guía de escalada aymara Suibel Gonzales camina sobre el glaciar Huayna Potosí cerca de El Alto, Bolivia, el domingo 5 de noviembre de 2023. Bajo faldas coloridas y sus pies cubiertos con grampones, las mujeres aymaras conocidas como escaladoras de Cholita recuerdan una época en la que prácticamente todas las partes de los glaciares estaban cubiertas de nieve, pero ahora hay partes con nada más que rocas. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las escaladoras cholita Suibel Gonzales, izquierda, y su madre Lidia Huayllas, descienden con turistas del glaciar Huayna Potosí, cerca de El Alto, Bolivia, el domingo 5 de noviembre de 2023. En los últimos 30 años, los glaciares bolivianos han perdido el 40% de su hielo debido al cambio climático, según Edson Ramírez, glaciólogo de la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La guía aymara Lidia Huayllas descansa en la montaña Huayna Potosí cerca de El Alto, Bolivia, el domingo 1 de noviembre de 2023. "Antes había un manto blanco y ahora solo hay roca", dijo Huayllas, una escalador cholita. "El deshielo se nota mucho". (Foto AP/John Careta) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved