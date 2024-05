El nuevo presidente de Taiwán insta a China a detener intimidación en su discurso inaugural

El nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, a la derecha, y la expresidenta Tsai Ing-wen saludan durante la ceremonia de investidura de Lai en Taipéi, Taiwán, el lunes 20 de mayo de 2024. En su discurso inaugural. Lai dijo que quiere paz con China e instó al gigante asiático detener sus amenazas militares e intimidación sobre la isla autogobernada, que Beijing reclama como parte de su territorio. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.