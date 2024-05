El mundo subterráneo amenazado por el Tren Maya en México

La luz se cuela a través de un agujero provocado por las perforaciones masivas para instalar un poste de acero relleno de concreto que se empleará para sostener parte de la vía del Tren Maya, dentro de sistema de cavernas conocida como Aktún Tuyul, a las afueras de Playa del Carmen, México, el 3 de marzo de 2024. La construcción del Tren Maya está destruyendo buena parte de ese mundo subterráneo oculto, ya amenazado desde hace décadas por el desarrollo urbano y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El ingeniero Guillermo D. Christy fotografía una columna de acero rellena de concreto instalada para proporcionar apoyo a una parte de la vía del Tren Maya, dentro del sistema de cavernas Aktun Tuyul, el domingo 3 de marzo de 2024, en las afueras de Playa del Carmen, México. La construcción de este ferrocarril en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El ingeniero Guillermo D. Christy muestra su mano manchada de óxido tras tocar una columna de acero rellena de concreto instalada para proporcionar apoyo a una parte de la vía del Tren Maya, dentro del sistema de cavernas Aktun Tuyul, el domingo 3 de marzo de 2024, en las afueras de Playa del Carmen, México. La construcción de este ferrocarril en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Turistas nadan en el cenote "Dos Ojos", a las afueras de Playa del Carmen, México, el 9 de marzo de 2024. Estos ojos de agua turquesa conocidos como cenotes son parte de una de las maravillas naturales de México: un sistema de aproximadamente 10.000 cavernas, ríos y lagos subterráneos que serpentean bajo la península de Yucatán, en el sureste del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una artista presenta su espectáculo durante una fiesta a orillas de un cenote, el sábado 2 de marzo de 2024, en Tulum, México. La construcción del llamado Tren Maya en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Marines mexicanos patrullan entre los turistas en una playa en Playa del Carmen, México, el 2 de marzo de 2024. La ciudad, que en su día fue un asentamiento maya, es una de las muchas de la península de Yucatán que en las últimas décadas se ha convertido en un destino internacional para la fiesta. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios turistas lucen pintura decorativa en el cuerpo en un bar a orillas de un cenote, el sábado 2 de marzo de 2024, en Tulum, México. La construcción del llamado Tren Maya en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El biólogo Roberto Rojo rema en un cenote mientras recoge basura, el sábado 2 de marzo de 2024, en Playa del Carmen, México. La construcción del llamado Tren Maya en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una pasajera observa la selva mientras viaja en el Tren Maya el miércoles 6 de marzo de 2024, de Cancún a Valladolid, México. Cuando haya sido concluido, este ferrocarril de alta velocidad recorrerá un circuito alrededor de la península de Yucatán, en el sur de México. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La vía del Tren Maya es construida utilizando material extraído de la selva cercana, el viernes 1 de marzo de 2024, cerca de Playa del Carmen, México. Cuando haya sido completado, este ferrocarril de alta velocidad recorrerá un circuito alrededor de la península de Yucatán, en el sur de México. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un sombrero yace sobre un asiento del Tren Maya el miércoles 6 de marzo de 2024, en ruta a Valladolid, México. Cuando la obra sea completada, este ferrocarril de alta velocidad recorrerá un circuito en la península de Yucatán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Vista de las vías ferroviarias desde la cabina del Tren Maya que viaja de Cancún a Valladolid, en México, el 6 de marzo de 2024. Cuando esté terminada, la línea de alta velocidad recorrerá la península del Yucatán, en el sur del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.