El mandatario chino Xi visita Serbia en 25to aniversario del bombardeo OTAN sobre la embajada china

Trabajadores se descuelgan con cuerdas para instalar una bandera china gigante en un rascacielos que es un acceso simbólico a la ciudad desde el aeropuerto, en Belgrado, Serbia, el sábado 4 de mayo de 2024. El mandatario chino Xi Jinping visitaba el martes Serbia, un aliado europeo, en una fecha simbólica: el 25to aniversario del bombardeo de la embajada china en Belgrado durante la campaña aérea de la OTAN en la guerra de Kosovo. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved